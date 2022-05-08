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Финский министр высказалась о сроках подачи заявки на вступление страны в НАТО

Финский министр Туппурайнен: Хельсинки быстро подадут заявку на вступление страны в НАТО
Тютти Туппурайнен

Тютти Туппурайнен. Фото: Philipp von Ditfurth / Globallookpress.com

Финляндия постарается быстро подать заявку на вступление в НАТО, заявила финский министр государственной собственности и отношений с Евросоюзом (ЕС) Тютти Туппурайнен, пишет французская газета Le Monde.

По ее словам, Хельсинки намерены добиваться вступления в Североатлантический альянс «как можно быстрее». Она напомнила, что решение о присоединении к НАТО должно быть озвучено 12 мая. Туппурайнен предположила, что в этот день премьер-министр страны Санна Марин также выскажет свое личное мнение относительно вопроса.

«В данный момент представляется весьма вероятным, что исход этого процесса будет благоприятным для вступления в НАТО, и мы быстро подадим заявку», — высказалась о сроках политик.

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Финляндия примет окончательное решение о подаче заявки на вступление в НАТО 12 мая. Ожидается, что президент страны Саули Ниинисте утром в четверг объявит, что поддерживает решение о присоединении страны к Североатлантическому альянсу.

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Марина Совина
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