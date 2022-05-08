В Херсоне портреты героев Великой Отечественной войны вернули на аллею славы

В Херсоне на аллею славы спустя восемь лет вернули фото героев Великой Отечественной войны

Плакаты с фотографиями героев Великой Отечественной войны возвращены на аллею славы в центре Херсона, пишет РИА Новости.

В воскресенье, 8 мая, на аллее славы в Херсоне снова появились портреты уроженцев Херсонской области, которые принимали участие в освобождении территории от немецко-фашистских захватчиков. Изображения с описанием краткой биографии и подвигов героев вернули на аллею спустя восемь лет после того, как в 2014 году мемориал был переименован в «Слава Украине».

Кроме того, в преддверии 9 Мая на флагшток было поднято знамя Победы.

2 марта официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские Вооруженные силы взяли под полный контроль украинский город Херсон.

Он отметил, что гражданская инфраструктура, объекты жизнеобеспечения жителей города и общественный транспорт работают в обычном режиме. Кроме того, недостатков в продовольствии и товарах первой необходимости отмечено не было.