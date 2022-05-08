Стало известно о ранении соратника Кадырова в ЛНР

Baza сообщила о ранении соратника главы Чечни Исмаила Агуева в Рубежном

В городе Рубежное Луганской народной республики (ЛНР) ранен соратник главы Чечни Рамзана Кадырова Исмаил Агуев. Об этом сообщает издание Baza.

По его данным, мужчина получил ранение в колено в бою с украинскими военнослужащими на окраине Северодонецкого района в пятницу, 6 мая. Также стало известно о ранении еще двух сотрудников чеченской полиции.

Отмечается, что Агуев — экс-глава ОВД Курчалоевского района Чеченской республики. Кадыров неоднократно упоминал его в своих постах в Telegram, рассказывая о ходе военной спецоперации, и называл братом.

5 мая сообщалось, что чеченские добровольцы, отправившиеся на Украину, получают единоразово сумму в размере 300 тысяч рублей. Помимо единоразовых выплат добровольцам, принимающим участие в специальной операции, ежедневно перечисляют на счет 53 доллара (около 3,5 тысячи рублей) от Минобороны России.