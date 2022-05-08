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Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались об отказе от королевских титулов

Mirror: стало известно о намерении герцогов Кембриджских модернизировать монархию

Фото: Roland Hoskins / Reuters

Принц Уильям и Кейт Миддлтон задумались о том, чтобы избавиться от королевских титулов после неудачного турне по Карибским островам. Об этом сообщает издание Mirror, со ссылкой на собственный источник из королевского окружения.

Стало известно о намерении герцогов Кембриджских модернизировать британскую монархию. Инсайдеры сообщают, что после посещения Белиза, Ямайки и Багам и ряда протестов со стороны местных жителей, королевские особы рассматривают возможность отказа от официальных титулов.

Утверждается, что супруги хотят, чтобы к ним обращались по именам. Кроме того, они планируют отменить традиционные приветственные поклоны и реверансы. Пара также выступает против металлических ограждений между ними и публикой во время официальных мероприятий. «Они хотят быть ближе к людям, соблюдать меньше скучных формальностей и отказаться от многих традиций», — заявляет источник.

В апреле стало известно, что принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили своим детям пользоваться соцсетями с целью научить их обходительности. По словам близкого к королевской семье источника, герцоги Кембриджские против того, чтобы у наследников были аккаунты на какой-либо из платформ. Отмечается, что монаршие особы не хотят, чтобы дети зазнавались и считали, что они лучше всех.

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Полина Гераскина
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