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Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили детям пользоваться соцсетями

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили детям соцсети и хотят, чтобы они не зазнавались

Фото: I-Images / Globallookpress.com

Принц Уильям и Кейт Миддлтон запретили свои детям пользоваться соцсетями, чтобы научить их обходительности. Об этом сообщает Daily Express.

По словам источника, близкого к королевской семье, супруги хотят, чтобы их наследники выросли обходительными и вели себя проще. «Кейт и Уильям не позволят им иметь аккаунты в соцсетях, даже секретные. Они на 100 процентов против того, чтобы у детей были учетные записи в соцсетях», — рассказал он.

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Источник отмечает, что Уильям и Кейт постарались объяснить наследникам их привилегированное положение. При этом они не хотят, чтобы дети зазнавались или считали, что они лучше других.

Он добавил, что их дочь принцесса Шарлотта и старший сын принц Джордж учатся в обычной школе и относятся к своим сверстникам как к равным. По его словам, Шарлотта полюбила делать домашнюю работу и стала лучшей в своем классе по чтению.

Кейт Миддлтон и внук британской королевы Елизаветы II принц Уильям, занимающий второе место в очереди на престол, женаты с 2011 года. Их старшему сыну принцу Джорджу восемь лет. Их младшие дети — шестилетняя принцесса Шарлотта и трехлетний принц Луи.

Ранее сообщалось, что заявление принца Уильяма сочли признанием поражения британской монархии. По мнению журналиста и королевского эксперта Омида Скоби, к концу карибского турне принц Уильям фактически признал, что британская монархия теряет влияние.

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Рузанна Акмалтдинова
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