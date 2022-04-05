Заявление принца Уильяма сочли признанием поражения британской монархии

Daily Express: принц Уильям не исключил, что дни монархии могут быть сочтены

По мнению журналиста и королевского эксперта Омида Скоби, к концу карибского турне принц Уильям фактически признал, что британская монархия теряет влияние. Об этом сообщает Daily Express.

В заявлении, сделанном по итогам поездки в Белиз, на Ямайку и Багамские острова, Уильям не исключил, что дни монархии в этих странах могут быть сочтены. Он добавил, что будущее должны определить их народы.

Скоби счел слова принца признанием поражения. «Думаю, что принц Чарльз, вероятно, станет последней или третьей и последней королевской особой, возглавляющей Содружество наций, и после него ситуация будет совершенно другой», — объяснил он.

В марте принц Уильям посетил Белиз, Ямайку и Багамские острова — три страны Карибского бассейна, формально возглавляемые британской королевой Елизаветой II. Принц надеялся очаровать местных жителей и убедить их остаться в Содружестве наций, но его всякий раз встречали протестами. Вскоре стало известно, что ямайские власти готовятся объявить республику уже в этом году. Затем об отказе от монархии задумались и в Белизе.

Ранее сообщалось, что эксперты усомнились в шансах принца Чарльза стать королем. Историк Мартин Винер не исключил, что его коронация может повлечь распад Содружества наций.