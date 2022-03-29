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Вторая страна задумалась об отмене монархии после приезда принца Уильяма

Белиз задумался о независимости от британской королевы после визита принца Уильяма

Фото: John Stillwell / Getty Images

В Белизе задумались об отмене монархии после визита принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Об этом сообщает издание Independent.

Выступая перед парламентом, белизский министр по конституционной и политической реформе Генри Чарльз Ашер заявил, что Карибский регион охватывает процесс деколонизации. «Возможно, пришло время и Белизу сделать следующий шаг к истинной независимости, — предположил он. — Но это вопрос, решать который должен народ Белиза».

Белиз стал второй страной, признавшей намерение объявить республику после приезда принца Уильяма. С 19 марта он посетил Белиз, Ямайку и Багамские острова — три страны Карибского бассейна, формально возглавляемые британской королевой Елизаветой II. Принц надеялся очаровать местных жителей и убедить их остаться в Содружестве наций, но его всякий раз встречали протестами.

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После прибытия в Белиз ему пришлось отказаться от посещения заповедника из-за демонстрации индейцев. На Ямайке ему передали открытое письмо, требовавшее от британской короны извинений за работорговлю и эксплуатацию населения острова. Вскоре стало известно, что ямайские власти готовятся объявить республику уже в этом году. Правительство Белиза также начало консультации в разных регионах страны об отмене монархии.

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Олег Парамонов
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