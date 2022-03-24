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Ямайка решила отменить монархию после визита принца Уильяма

Власти Ямайки решили не считать Елизавету II главой страны после визита принца Уильяма

Фото: Toby Melville / Reuters

Власти Ямайки решили отменить монархию. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Пока официальным главой Ямайки по-прежнему считают британскую королеву Елизавету II, однако источники издания в ямайском парламенте утверждают, что республика будет объявлена уже в этом году. «Это долгий и трудоемкий процесс, но он уже запущен и наберет полный ход в ближайшие недели и месяцы», — заявил представитель правительства. Для отмены монархии не требуется референдум, а парламентские противники такого шага слишком немногочисленны, чтобы ему помешать. В правительстве надеются, что о решении будет объявлено к 6 августа, когда страна будет праздновать 60-летие независимости.

Об отказе от монархии заговорили на фоне визита принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Они прибыли в страну 22 марта, планируя провести в Ямайке три дня, встретиться с премьер-министром и местными жителями. В королевской семье надеялись, что Уильям сумеет очаровать ямайцев, как когда-то удалось его бабушке, Елизавете II, убедившей независимую Ямайку остаться в Содружестве наций, входивших в Британскую империю.

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На Ямайке принца Уильяма встретили протестами и многочасовыми демонстрациями. «Мы не видим причин праздновать 70-летие восхождения на британский престол вашей бабушки, чье правление и правление ее предшественников увековечили величайшую трагедию в области прав человека в мировой истории», — говорилось в открытом письме, направленном принцу Уильяму сотней лидеров мнений на острове. Его авторы требовали официальных извинений от британской короны за эксплуатацию населения Ямайки и работорговлю.

Ямайка была колонизирована Великобританией в 1655 году и превратилась в один из крупнейших центров производства сахарного тростника. На плантациях массово использовался рабский труд.

С 19 марта принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон путешествуют по странам Карибского бассейна, формально возглавляемым королевой Елизаветой II. В течение семи дней они планировали посетить Белиз, Ямайку и Багамские острова. Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.

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Олег Парамонов
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