Ямайка решила отменить монархию после визита принца Уильяма

Власти Ямайки решили не считать Елизавету II главой страны после визита принца Уильяма

Власти Ямайки решили отменить монархию. Об этом сообщает Harper’s Bazaar.

Пока официальным главой Ямайки по-прежнему считают британскую королеву Елизавету II, однако источники издания в ямайском парламенте утверждают, что республика будет объявлена уже в этом году. «Это долгий и трудоемкий процесс, но он уже запущен и наберет полный ход в ближайшие недели и месяцы», — заявил представитель правительства. Для отмены монархии не требуется референдум, а парламентские противники такого шага слишком немногочисленны, чтобы ему помешать. В правительстве надеются, что о решении будет объявлено к 6 августа, когда страна будет праздновать 60-летие независимости.

Об отказе от монархии заговорили на фоне визита принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон. Они прибыли в страну 22 марта, планируя провести в Ямайке три дня, встретиться с премьер-министром и местными жителями. В королевской семье надеялись, что Уильям сумеет очаровать ямайцев, как когда-то удалось его бабушке, Елизавете II, убедившей независимую Ямайку остаться в Содружестве наций, входивших в Британскую империю.

На Ямайке принца Уильяма встретили протестами и многочасовыми демонстрациями. «Мы не видим причин праздновать 70-летие восхождения на британский престол вашей бабушки, чье правление и правление ее предшественников увековечили величайшую трагедию в области прав человека в мировой истории», — говорилось в открытом письме, направленном принцу Уильяму сотней лидеров мнений на острове. Его авторы требовали официальных извинений от британской короны за эксплуатацию населения Ямайки и работорговлю.

Ямайка была колонизирована Великобританией в 1655 году и превратилась в один из крупнейших центров производства сахарного тростника. На плантациях массово использовался рабский труд.

С 19 марта принц Уильям и его супруга Кейт Миддлтон путешествуют по странам Карибского бассейна, формально возглавляемым королевой Елизаветой II. В течение семи дней они планировали посетить Белиз, Ямайку и Багамские острова. Это их первая поездка за границу с начала пандемии COVID-19.

Ранее сообщалось, что индейцы вынудили принца Уильяма отказаться от визита в заповедник в Белизе. Местные жители устроили акцию протеста с плакатами, на которых было написано «Принц Уильям, уходи с нашей земли», и не позволили использовать футбольное поле для посадки вертолета.