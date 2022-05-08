Медведев заявил о проникшем в Европу «призраке коммунизма»

Медведев заявил о «призраке коммунизма» в Европе и предрек странам ЕС продуктовые карточки

Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что в Европу проник «призрак коммунизма», и предрек ей появление продуктовых карточек. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По словам политика, «толстых европейцев», которые обеспечены газом, хотят заставить делиться с «бедными, но гордыми», отказывающимися платить в рублях за российское топливо. «Ну что ж, молодцы, достойные наследники двух Карлов — Маркса и Каутского», — заявил Медведев.

Зампред Совбеза подчеркнул, что одновременно в Европе введут нормирование энергопотребления. «А там и до продуктовых карточек недалеко», — заключил он.

Ранее стало известно, что Европейская комиссия (ЕК) планирует заставить страны с альтернативными источниками импорта газа делиться им с другими государствами.

23 марта президент России Владимир Путин потребовал перевести действующие газовые контракты с недружественными странами на форму оплаты в рублях. 31 марта вышел указ, согласно которому партнерам «Газпрома» предложили открыть счета в Газпромбанке, который будет конвертировать евро или доллары поставщиков в рубли, возвращая на их счета российскую валюту.