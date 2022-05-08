Страны G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран G7 заявили, что намерены «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран Группы семи (G7) заявили, что намерены «не допустить победы» России на Украине. Об этом со ссылкой на коммюнике по итогам виртуального саммита сообщает ТАСС.

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», — говорится в совместном заявлении.

Лидеры G7 указали, что таким образом «отдают дань памяти всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне». Они выразили намерение «продолжать борьбу» ради Украины, Европы и всего международного сообщества.

Ранее главы государств «Большой семерки» провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку. Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество со страной.