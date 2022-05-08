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Страны G7 заявили о намерении «не допустить победы» России на Украине

Лидеры стран G7 заявили, что намерены «не допустить победы» России на Украине

Фото: Guido Bergmann/ Globallookpress.com

Лидеры стран Группы семи (G7) заявили, что намерены «не допустить победы» России на Украине. Об этом со ссылкой на коммюнике по итогам виртуального саммита сообщает ТАСС.

«Группа семи и Украина едины в это трудное время и в своем стремлении обеспечить демократическое, процветающее будущее этой страны. Мы по-прежнему едины в нашей решимости не допустить победы президента [России Владимира] Путина в его войне против Украины», — говорится в совместном заявлении.

Лидеры G7 указали, что таким образом «отдают дань памяти всем, кто сражался за свободу во Второй мировой войне». Они выразили намерение «продолжать борьбу» ради Украины, Европы и всего международного сообщества.

Ранее главы государств «Большой семерки» провели виртуальную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским, в ходе которой выразили готовность продолжать оказывать стране необходимую поддержку. Они пояснили, что будут дальше следовать нынешнему курсу, помогая Украине поставками вооружений, обеспечивая защиту ее сетей от хакерских атак и расширяя сотрудничество со страной.

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Марина Совина
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