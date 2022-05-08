Умерла самая пожилая итальянка

Самая пожилая жительница Италии Анджела Тирабоски умерла в возрасте 112 лет

Самая пожилая жительница Италии Анджела Тирабоски умерла в воскресенье, 8 мая, в возрасте 112 лет. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Согласно материалу, в последнее время женщина жаловалась на ухудшение самочувствия. Несмотря на это, долгожительница продолжала ежедневно смотреть телевизор и читать новости в газетах. Кроме того, 19 апреля она отметила день рождения.

Известно, что смерть наступила ночью в результате остановки сердца. У Тирабоски четверо детей, младшему из которых на данный момент 70 лет, а старшему — 85.

Статус самой пожилой жительницы Италии перешел 111-летней Доменике Эрколани. Исторический рекорд ранее удалось установить итальянке Эмме Мерано, которая умерла в 117 лет в 2017 году. Долгожителем среди мужчин — уроженец Сардинии Антонио Тодде, скончавшийся в 2002 году в возрасте почти 113 лет.

В апреле работающий 100-летний житель Бразилии Уолтер Ортманн установил мировой рекорд и раскрыл секрет долголетия. Представители Книги рекордов Гиннесса отметили его как человека с самой продолжительной карьерой. Известно, что мужчина проработал 84 года в одной текстильной компании. Своим способом продления жизни он назвал отсутствие четкого планирования.