В Южной Осетии начались президентские выборы

В Южной Осетии начался второй тур выборов президента республики

В Южной Осетии стартовал второй тур президентских выборов. Об этом сообщает РИА Новости.

В республике и за ее пределами открылись 76 избирательных участков: в Цхинвале, районах Южной Осетии, два участка в Северной Осетии, по одному — в Москве и Сухуме. В Южной Осетии зарегистрированы более 32 тысяч избирателей.

На пост главы республики претендует действующий президент Анатолий Бибилов и лидер партии «Ныхас» Алан Гаглоев. По итогам первого тура Бибилов (42,02 процента) уступил Гаглоеву, набравшему 43,51 процента

Ранее Верховный суд (ВС) Южной Осетии отменил проведение второго тура выборов президента республики, который должен был состоятся 28 апреля. По словам пресс-секретаря суда, трое жителей республики подали иск в ВС с требованием признать незаконным постановление Центризбиркома Южной Осетии о проведении второго тура выборов. Они попросили суд обязать ЦИК назначить дату повторного голосования с соблюдением норм действующего законодательства. Верховный суд удовлетворил эти требования.