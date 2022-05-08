Умерла олимпийская чемпионка по лыжным гонкам в составе сборной СССР

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова скончалась на 92-м году жизни

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Мария Гусакова скончалась в 91 год. Об этом сообщает пресс-служба комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.

«Грустная весть... Сегодня в 5 утра ушла из жизни олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1960 года Мария Ивановна Гусакова», — говорится в заявлении. Причины смерти спортсменки не уточняются.

В составе сборной СССР Гусакова завоевала золото в гонке на десять километров и серебро в эстафете три по пять километров на Играх-1960 в американском Скво-Вэлли. Также лыжница становилась бронзовым призером в гонке на десять километров на Олимпиаде-1964 в Инсбруке.

На счету Гусаковой также есть медали чемпионата мира. На первенстве мира 1962 года она завоевала золотую, серебряную и бронзовую медали.