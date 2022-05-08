Готовивших убийства бездомных в Москве подростков арестовали

Черемушкинский суд арестовал троих планировавших убийства бездомных подростков

Черемушкинский суд Москвы арестовал до 7 июля троих подростков, готовивших, по версии следствия, убийства бездомных в районе железнодорожной станции Косино, сообщает ТАСС.

Таким образом суд удовлетворил ходатайство следствия. Постановление еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано.

По данным следствия, в начале мая трое подростков 2004 и 2005 года рождения начали планировать убийство бездомных в районе их скопления у станции Косино. Однако их планы были пресечены сотрудниками полиции.

Подростки обвиняются по части 1 статьи 30, части 2 статьи 105 УК РФ («Приготовление к убийству двух и более лиц группой лиц по предварительному сговору по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы»). Дело под личный контроль взял глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

