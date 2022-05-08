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В Новосибирске музыкальный театр объявил конкурс на новое название

В Новосибирске музыкальный театр объявил конкурс на новое название

Фото: страница «Новосибирский музыкальный театр» во «Вконтакте»

В Новосибирске музыкальный театр объявил конкурс на новое название. Об этом сообщили в его официальной группе во «ВКонтакте».

«Сегодня Музыкальному театру необходимо узнаваемое и звучное имя, которое станет близким для новосибирцев и гостей нашего города», — говорится в публикации.

Победитель конкурса сможет бесплатно ходить на любые спектакли театра в течение следующего сезона.

Желающие выбрать название для театра могут присылать варианты на почту muzkomfriendly@yandex.ru. Принимают ответы до 4 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Татарский государственный театр кукол «Экият» и Нижегородский государственный академический театр кукол впервые проведут обменные гастроли. Новгородские актеры представят в Казани спектакли «Иван Царевич и Серый Волк», «Конек-Горбунок», и сказку-пьесу «Кошкин дом», а их коллеги из Татарстана — спектакли «Муха-Цокотуха», «Сны Диснея» и «Коза и Овца».

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Сергей Истомин
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