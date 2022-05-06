Театры кукол двух российских регионов впервые обменяются гастролями

Обменные гастроли театра кукол «Экият» и Нижегородского театра кукол состоятся в мае

Татарский государственный театр кукол «Экият» и Нижегородский государственный академический театр кукол впервые проведут обменные гастроли. Как уточняет «Татар информ», в рамках обмена культурные учреждения с 12 по 15 мая ознакомят со своими спектаклями зрителей Татарстана и Нижнего Новгорода.

Так, новгородские актеры представят в Казани спектакли «Иван Царевич и Серый Волк», «Конек-Горбунок», и сказку-пьесу «Кошкин дом», а их коллеги из Татарстана — спектакли «Муха-Цокотуха», «Сны Диснея» и «Коза и Овца».

Отмечается, что в дни проведения гастролей у делегации театра «Экият» также запланирована встреча с татарской диаспорой в Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде с 15 по 17 мая будет проходить всероссийский городской фестиваль «Русское зарубежье: города и лица». Мероприятие напомнит жителям города о выдающихся земляках, которые внесли вклад в мировую культуру и прославили свою родину за рубежом.