Боевики ИГ атаковали военных Таджикистана

Боевики запрещенного в РФ ИГ выпустили снаряды в направлении вооруженных сил Таджикистана

Боевики «Исламского государства» (ИГ) (запрещенной в России террористической организации) атаковали военных Таджикистана, выпустив семь реактивных снарядов в направлении расположения вооруженных сил. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные SITE Intelligence Group, которая отслеживает активность террористических и экстремистских групп в интернете.

Инцидент произошел возле города Куляб. Пусковая установка была смонтирована на машине. По данным «Sputnik Таджикистан», атака произошла в Фархорском районе Хатлонской области.

В пограничной службе страны сообщили, что четыре снаряда упали в реку Амударья, еще три — в лес поблизости. По словам источника в погранслужбе, военнослужащие республики и местные жители не пострадали.

В Афганистане в августе пришло к власти движение «Талибан» (запрещено в РФ, признано террористическим). В конце апреля временный поверенный от талибов начал работу в Москве, сообщал глава российского МИД Сергей Лавров.