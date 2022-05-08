США решили сохранить стабильность поставок топлива в мире, несмотря на санкции

США решили добиться сохранения стабильных объемов предложения на мировом энергетическом рынке, несмотря на вводимые Западом в отношении России санкции. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

«Мы вместе предпринимаем действия, касающиеся главного источника экспорта [президента России Владимира] Путина — нефти, а также, в меньшей степени, газа», — сказал чиновник.

Он также выступил на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был проведен в связи с намерением Группы семи коллективно использовать дополнительные ограничительные меры против России. Чиновник пояснил, что речь идет об источнике релевантности российской экономики для остального мира.

Представитель американской администрации подчеркнул, что Запад стремится понизить статус России «как ведущего поставщика энергоресурсов». «Однако мы хотим сделать это, сохраняя глобальные поставки энергоресурсов на устойчивом уровне», — заключил он.

Ранее страны «Большой семерки» (G7) обязались постепенно отказаться от импорта энергоресурсов из России, в первую очередь нефти и газа. Страны-члены объединения, в которое входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония, будут добиваться отказа от закупок российских энергоресурсов «упорядоченным образом».