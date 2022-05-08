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Минобороны сообщило об уничтожении корвета ВМС Украины в районе Одессы

Минобороны сообщило, что ВКС России уничтожили корвет ВМС Украины в районе Одессы

Фото: РИА Новости

ВКС России поразили корвет ВМС Украины в районе Одессы. Об этом в воскресенье, 8 мая, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно новым данным, военный корабль был проектом 1241 ВМС Украины.

Как сообщил Конашенков, высокоточными ракетами ВКС России в течение ночи также были сбиты командная точка механизированной бригады в районе Пятихатка в Харьковской области и также точка связи военного аэродрома «Червоноглинское» в районе города Арциз в Одесской области.

Помимо этого, ракетными войсками и артиллерией поражены 56 точек управления, 32 огневые позиции артиллерии, 415 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ и еще две установки зенитных ракетных комплексов С-300 в Харьковской области, уточнил генерал-майор.

Ранее также стало известно, что российские военные в течение ночи вблизи острова Змеиный сбили еще два украинских бомбардировщика Су-24 и вертолет Ми-24. Также средствами ПВО был поражен беспилотник недалеко от Одессы.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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