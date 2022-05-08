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Спорт

Финский тренер сборной России по волейболу покинул команду

Финский тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо покинул команду

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Финн Туомас Саммелвуо покинул должность главного тренера мужской сборной России. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Уходом я бы не стал это называть. У Саммелвуо в январе закончился контракт, мы приняли решение его не продлевать. Причины? Это внутреннее дело президиума», — заявил Шевченко.

Функционер уточнил, что решение о назначении нового наставника национальной команды будет принято после окончания финала чемпионата России и Спартакиады. «Фамилии кандидатов называть не буду, но это будет российский специалист. Есть три-четыре тренера, которые могли бы возглавить сборную», — добавил Шевченко.

Саммелвуо возглавил сборную России в марте 2019 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Наций-2019 и завоевала серебряные медали на Олимпиаде-2020 в Токио.

Алексей Гусев
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