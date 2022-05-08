Финский тренер сборной России по волейболу покинул команду

Финский тренер сборной России по волейболу Туомас Саммельвуо покинул команду

Финн Туомас Саммелвуо покинул должность главного тренера мужской сборной России. Об этом РИА Новости сообщил президент Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Станислав Шевченко.

«Уходом я бы не стал это называть. У Саммелвуо в январе закончился контракт, мы приняли решение его не продлевать. Причины? Это внутреннее дело президиума», — заявил Шевченко.

Функционер уточнил, что решение о назначении нового наставника национальной команды будет принято после окончания финала чемпионата России и Спартакиады. «Фамилии кандидатов называть не буду, но это будет российский специалист. Есть три-четыре тренера, которые могли бы возглавить сборную», — добавил Шевченко.

Саммелвуо возглавил сборную России в марте 2019 года. Под его руководством команда выиграла Лигу Наций-2019 и завоевала серебряные медали на Олимпиаде-2020 в Токио.