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Открытое давление Запада в вопросе изоляции России назвали «выстрелом в ногу»

FP: страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада на Россию

Фото: Pixabay

Обозреватель Робби Грамер в статье для Foreign Policy заявил, что попытки США и Европейского союза изолировать Россию от международного сообщества посредством санкций встретили непонимание на африканском континенте.

По мнению журналиста, страны Африки могут возродить движение неприсоединения из-за давления Запада. Он назвал это «выстрелом в ногу» и указал, что подобная риторика вызывает дискуссии в африканских политических кругах.

«Открытое давление со стороны Вашингтона и ЕС может быть выстрелом в ногу, особенно когда происходит по принципу "с нами или против нас"», — отметил Грамер.

Обозреватель добавил, что политики Африки рассматривают возможность вернуть движение неприсоединения, которое существовало в период холодной войны. Он заключил, что это позволило бы им избежать втягивания в конфронтацию двух противоборствующих лагерей.

31 марта бывший чрезвычайный и полномочный посол Бенина в России и странах СНГ Анисет Габриэль Кочофа рассказал об угрозе продовольственного кризиса в Африке, который может наступить из-за введенных Западом санкций против РФ. По его мнению, сейчас Россия и Африка нуждаются в кооперации, поскольку именно она позволит обеспечить продовольственную безопасность.

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Марина Совина
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