Стоимость алюминия снизилась

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов снизилась

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась. Стоимость металла составила 2800 долларов за тонну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость алюминия достигла этой отметки впервые с 4 января 2022 года.

3 марта стоимость алюминия обновила исторический максимум, поднявшись до 3600 долларов за тонну. Повышение стоимости происходит на фоне опасений, связанных с дальнейшими поставками металла.

В феврале цена на трехмесячные фьючерсы на алюминий также побила рекорд. Стоимость тонны алюминия составила 3,53 тысячи долларов за тонну.

Ранее в том же месяце аналитики BSC предсказали дефицит алюминия в мире.