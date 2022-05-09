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Стоимость алюминия снизилась

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов снизилась

Фото: Ilya Naymushin / Reuters

Стоимость алюминия на Лондонской бирже металлов (LME) снизилась. Стоимость металла составила 2800 долларов за тонну. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что стоимость алюминия достигла этой отметки впервые с 4 января 2022 года.

3 марта стоимость алюминия обновила исторический максимум, поднявшись до 3600 долларов за тонну. Повышение стоимости происходит на фоне опасений, связанных с дальнейшими поставками металла.

В феврале цена на трехмесячные фьючерсы на алюминий также побила рекорд. Стоимость тонны алюминия составила 3,53 тысячи долларов за тонну.

Ранее в том же месяце аналитики BSC предсказали дефицит алюминия в мире.

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Даниил Иринин
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