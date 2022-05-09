Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Бесплатная ставка 2000 р.
Смотри матчи бесплатно
Фиорентина
Сегодня
21:45 (Мск)
Рома
Италия - Серия А|36-й тур
Вашингтон Кэпиталз
Завтра
02:00 (Мск)
Флорида Пантерз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Питтсбург Пингвинз
Завтра
02:00 (Мск)
Нью-Йорк Рейнджерс
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Восток. 4-й матч
Даллас Старз
Завтра
04:30 (Мск)
Калгари Флэймз
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Нэшвилл Предаторз
Завтра
04:30 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - плей-офф|1/4 финала - Запад. 4-й матч
Спорт

РФС обратится в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости судьи

РФС обратится в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости судьи Матюнина

Фото: Михаил Терещенко / ТАСС

Российский футбольный союз (РФС) планирует обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в объективном и непредвзятом судействе арбитра Алексея Матюнина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«У РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Функционер заявил, что бригада арбитров матча «Химки» — «Крылья Советов», которую возглавлял Матюнин, допустила девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды. Арбитр уже прошел проверку на полиграфе, итоги которой РФС разглашать не будет.

Матч 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» прошел 24 апреля. Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счетом 4:1.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Неизвестные напали на посла России в Варшаве во время празднования Дня Победы
Опубликованы воспоминания инженера о жизни в послевоенном времени в Москве
В Италии оценили траты на содержание замороженного имущества россиян
Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше в случае нападения
Евросоюзу предсказали стагфляцию из-за кризиса на Украине
Главу немецкого МИД забросали яйцами в ходе митинга на северо-западе Германии
Путин присоединился к шествию «Бессмертного полка» в Москве
По факту смерти бывшего топ-менеджера «Лукойла» возбудили уголовное дело
Путин заявил о несомненном успешном итоге спецоперации на Украине
Маршала Конева лишили статуса почетного гражданина Праги
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.