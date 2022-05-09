РФС обратится в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости судьи

РФС обратится в правоохранительные органы из-за сомнений в непредвзятости судьи Матюнина

Российский футбольный союз (РФС) планирует обратиться в правоохранительные органы из-за сомнений в объективном и непредвзятом судействе арбитра Алексея Матюнина. Об этом сообщает «РБ Спорт».

«У РФС как общественной организации исчерпаны возможности для дальнейшего разбирательства по данному вопросу. Мы верим, что правоохранительные органы разберутся в этой ситуации», — заявил президент Российской премьер-лиги (РПЛ) и глава судейского комитета РФС Ашот Хачатурянц.

Функционер заявил, что бригада арбитров матча «Химки» — «Крылья Советов», которую возглавлял Матюнин, допустила девять существенных ошибок в пользу подмосковной команды. Арбитр уже прошел проверку на полиграфе, итоги которой РФС разглашать не будет.

Матч 26-го тура РПЛ между «Химками» и «Крыльями Советов» прошел 24 апреля. Встреча завершилась победой подмосковного клуба со счетом 4:1.