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Редчайший вид бабочек нашли в заповеднике под Хабаровском

Редчайший вид бабочек нашли в заповеднике под Хабаровском

Фото: ФГБУ «Заповедное Приамурье»

В Большехехцирском заповеднике в Хабаровском крае обнаружили редчайший вид бабочки — совку длиннокрылую. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Бабочка совка длиннокрылая большая последний раз отмечалась в заповеднике 24 года назад.

Окрас такой бабочки напоминает сучок, а на груди красуется светлый рисунок, похожий на спил дерева. Передние крылья бабочки сероватые с темным полем и достигают 25-32 миллиметра. Этот вид насекомых редко встречается дальше Южного Урала.

Как отметил ведущий научный сотрудник ФГБУ «Западное Приамурье» Владимир Дубатолов, за неделю наблюдений отмечено более 30 видов ночных бабочек, и совки среди них наиболее многочисленные.

Ранее сообщалось, что в Алтайском природном биосферном заповеднике сотрудники заметили медведицу с медвежонком, которые наблюдали за людьми из зарослей цветущего маральника. Первоначально инспекторы, заснявшие хищников, отправились на склон, чтобы исправить поврежденный днем ранее информационный стенд.

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Сергей Истомин
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