Российский нутрициолог перечислила продукты для поддержания молодости

Нутрициолог Юлия Игнатенко рассказала, что мясо, яйца и рыба поддерживают молодость

Российский нутрициолог Юлия Игнатенко перечислила продукты для поддержания молодости. Интервью с ней приводит издание «Доктор Питер».

Специалист утверждает, что «белок молодости» — коллаген — синтезируется организмом при достаточном употреблении мяса, птицы, морепродуктов, яиц, молочных продуктов и субпродуктов. «Эта еда связана с антиоксидантной активностью ферментов в клетках кожи», — рассказала она.

Кроме того, чтобы предотвратить старение кожи Игнатенко рекомендует употреблять в пищу продукты, содержащие витамины А, Е, В и С. Среди них она выделила растительные масла, орехи, цельные злаки и бобовые.

В феврале нутрициолог Ната Гончар призвала отказаться от кофе и алкоголя во время тревоги и стресса. Эксперт напомнила, что эмоциональные потрясения часто снижают аппетит, и призвала потреблять пищу хотя бы маленькими порциями. «Отказ от еды больше чем на 16 часов приводит к проблемам со здоровьем. Также, благодаря режиму питания, поддерживается постоянный уровень сахара в крови. Если сахар падает, начинаются перепады настроения, и повышается уровень раздражительности», — пояснила она.