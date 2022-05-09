Дан прогноз мировой экономики на 2022 год

Экономист Абрамов не видит признаков стагфляции в Евросоюзе

Говорить о том, что Евросоюз гарантировано попадет в стагфляцию довольно сложно. Мне кажется, что там пока нет признаков экономического торможения. Так прокомментировал прогноз немецкого издания Deutsche Wirtschafts Nachrichten о рецессии и рекордной инфляции в Евросоюзе кандидат экономических наук, заведующий лабораторией Института прикладных экономических исследований РАНХиГС при Президенте РФ Александр Абрамов. В беседе с «Лентой.ру» экономист поделился своим прогнозом мировой экономики на 2022 год.

Стагфляция в ЕС

Экономика стран Евросоюза на фоне кризиса на Украине может столкнуться с экономическим спадом и рекордной инфляцией. В странах ЕС уже наблюдается заметный рост потребительских цен, который превышает прошлогодний показатель на семь с половиной процентов. Как сообщает Deutsche Wirtschafts Nachrichten, состояние экономики, на которой отразилась пандемия COVID-19, ухудшилось на фоне украинского кризиса, разрушившего оптимистичные сценарии быстрого восстановления прежних темпов развития ЕС.

Признаков стагфляции в ЕС пока нет Александр Абрамов экономист

«Говорить сейчас довольно сложно, что Евросоюз гарантированно попадет в стагфляцию, потому что там довольно мягкая денежно-кредитная политика. Для финансирования бизнеса денег много. Нормально выглядят балансы активов и обязательств и у домашних хозяйств, и у фирм, а торможение наступает, когда эти сферы перегружены долгами. Риск может усилиться, если Евросоюз начнет повышать ставки ЕЦБ, но пока банк от этого воздерживается. Поэтому, мне кажется, что Евросоюз еще далек от стагфляции», — считает Абрамов.

Мировой экономический прогноз

По мнению экономиста, риски мировой стагфляции и мировых экономических проблем выше, чем риск кризиса в Евросоюзе.

«Риски стагфляции довольно высоки, потому что в США повышается ставка, цены на нефть и продовольствие растут, а это и повышает инфляцию и замораживает восстановительный рост. Но мне кажется, экономика центральных экономических держав (США, Евросоюз, Китай и Япония) показывает экономический рост. Главная проблема экономики будущего — это удастся ли миру справиться с энергетическим кризисом?» — сообщил Абрамов.

Он дал свой прогноз российской и мировой экономики на 2022 год. Однако экономист подчеркнул, что сегодня ситуация с экономикой более неопределенная, чем обычно.

«В России правительство и ЦБ склоняются к тому, что в этом году в России будет спад примерно на восемь с половиной процентов. Я думаю, что он будет меньше, потому что мировая экономика работает, нефть сохраняется на высоких ценах, Россия продолжает ее продавать, хоть и с некоторыми проблемами. Это значит, что валюта поступает в страну», — сказал Абрамов.

В следующем году ожидается рост российской экономики Александр Абрамов экономист

Экономист увидел уязвимость американской экономики и назвал причины этого.

«Уязвимая страна отчасти США, потому что США сочетает сложные экономические моменты с повышением ставки. Америка одна из немногих мировых центров, которая пытается обуздать инфляцию повышением ставки, рискуя попасть в рецессию. Но пока они еще с этим справляются», — сообщил он.

Еще один прогноз, который дал экономист, относится к союзнику России.

«В Китае пандемия — это огромная проблема. Еще одна проблема страны — перегруженность некоторых отраслей долгами. Но в это же время Китай ослабляет денежно-кредитную политику и пытается с помощью этого как-то все урегулировать. У них главная стратегически поставленная [председателем КНР] Си Цзиньпином задача, чтобы темпы роста Китая в этом году не были ниже, чем у США», — сказал Абрамов.

Главными странами, которые находятся в риске экономических проблем, экономист назвал развивающиеся страны.

«В риске находятся многие развивающиеся страны, в которых сохраняются высокие долги, очень малый приток инвестиций, а в некоторых случаях и отток, и слабые валюты. Некоторые развивающиеся страны рискуют попасть под сложные финансовые ситуации», — заключил Абрамов.

Ранее предприниматель и один из создателей компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что кризис на Украине вызовет глобальное замедление экономики.

