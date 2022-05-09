Главу немецкого МИД забросали яйцами в ходе митинга на северо-западе Германии

Главу МИД Германии Анналену Бербок забросали яйцами на предвыборном митинге в Вуппертале

На северо-западе Германии в городе Вуппертале толпа забросала яйцами действующую главу МИД ФРГ Анналену Бербок. Инцидент произошел в ходе предвыборного митинга в поддержку однопартийца-кандидата в Северной Рейн-Вестфалии Моны Найбауэр. Об это сообщает РИА Новости.

«Бросать яйца или камни в тех, кто думает иначе, — сомнительный способ реализации права на свободу слова», — прокомментировала происшествие немецкий политик.

Ранее Бербок заявила, что Германия несет ответственность за защиту Украины и всей Европы, о чем следует дать понять России. При этом она подчеркнула, что правительство должно принимать решения исходя из того, как это скажется на благосостоянии Германии и ее граждан. Она добавила, что поставка оружия Киеву — вынужденная мера, необходимая для того, чтобы прекратить боевые действия.