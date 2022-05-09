Бывшего премьера Франции приговорили к четырем годам лишения свободы

Бывшего премьера Франции Франсуа Фийона приговорили к четырем годам лишения свободы

Бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийон приговорили к четырем годам лишения свободы, включая год в тюрьме, по делу о фиктивном трудоустройстве его супруги. Об этом сообщает телеканал BMF со ссылкой на решение Апелляционного суда Парижа.

Его жене Пенелопе Фийон было назначено наказание в виде двух лет лишения свободы условно.

Отмечается, что на протяжении нескольких лет супруга экс-премьера фиктивно числилась помощником мужа во время его работы депутатом нижней палаты парламента (Национальной ассамблеи), незаконно получив таким образом 500 тысяч евро. Позже сумма фигурирующих в деле средств выросла до 900 тысяч евро.

Франсуа Фийон был председателем французского кабмина с 2007 по 2012 год при президенте Николя Саркози. Известно, что в то время он завел дружеские отношения с президентом России Владимиром Путиным. В 2016-2017 годах Фийон участвовал в президентской гонке и считался одним из вероятных победителей, но упустил позиции из-за упомянутого скандала.

В июне 2021 года суд Парижа признал Фийона виновным по данному делу, приговорив его к пяти годам лишения свободы, два из которых он должен был отбыть в тюрьме. 15 ноября прошлого года Апелляционный суд Парижа начал рассмотрение апелляции экс-премьера и его супруги по этому делу.