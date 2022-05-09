Трое человек погибли при взрыве гранаты со слезоточивым газом в Боливии

Три студентки погибли при взрыве гранаты со слезоточивым газом в университете Боливии

Взорвавшаяся граната со слезоточивым газом унесла жизни трех студенток университета Томаса Фриаса в Боливии. По данным издания El Deber, в результате инцидента пострадало более 70 человек.

Журналисты уточняют, что взрыв прогремел во время студенческого собрания.

Ректор учебного заведения Педро Лопес назвал произошедшее катастрофой. Он отметил, что представители университета уже обратились в правоохранительные органы.

Сотрудники полиции проводят расследование и устанавливают обстоятельства произошедшего, а также личности причастных к взрыву.

Ранее стало известно, что число погибших в инциденте со взрывом, прогремевшем в отеле Saratoga в кубинской Гаване, превысило 30 человек.