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Число погибших при взрыве в отеле в Гаване превысило 30

Pressa Latina: число жертв взрыва в отеле в Гаване достигло 32, пропали без вести 19

Фото: Alexandre Meneghini / Reuters

Число погибших в результате взрыва в отеле Saratoga в кубинской Гаване превысило 30 человек. Об этом сообщает Pressa Latina со ссылкой на представителей Красного Креста в республике.

По их данным, количество жертв достигло 32 человек, еще 19 числятся пропавшими без вести. В больницах находятся 45 пострадавших, 9 из них — в критическом состоянии. Поисково-спасательная операция в настоящий момент продолжается.

Ранее сообщалось о 22 погибших, среди них которых один ребенок.

О взрыве в отеле Saratoga, расположенном напротив гаванского Капитолия, стало известно 6 мая. По словам очевидцев, как минимум два этажа отеля разрушено полностью.

Согласно данным СМИ, отель готовился к открытию после ремонта. Долгое время он оставался закрытым из-за COVID-19, и перед предполагаемым открытием в здании велись работы по проверке газовых труб. По версии спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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Марина Совина
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