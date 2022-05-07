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Стало известно число погибших при взрыве в отеле в Гаване

Число погибших при взрыве в отеле Saratoga в Гаване возросло до 22

Фото: Alexandre Menighini / Reuters

Число погибших при взрыве в отеле Saratoga в Гаване возросло до 22, среди них один ребенок. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на администрацию президента Кубы.

Также отмечается, что в результате взрыва в кубинской столице были госпитализированы 64 человека.

О взрыве в отеле Saratoga, расположенном напротив гаванского Капитолия, стало известно 6 мая. По словам очевидцев, как минимум два этажа отеля разрушено полностью.

Согласно данным СМИ, отель готовился к открытию после ремонта. Долгое время он оставался закрытым из-за COVID-19, и перед предполагаемым открытием в здании велись работы по проверке газовых труб. По версии спасательных служб, причиной взрыва могла стать утечка газа.

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Алиса Реброва
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