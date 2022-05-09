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Стало известно о попытках обстрела Херсона в День Победы

Украинские вооруженные формирования попытались нанести удары по Херсону 9 мая

Фото: Михаил Алаеддин / РИА Новости

Стало известно о попытках обстрела украинского города Херсон, который находится под полным контролем российской армии. Об этом в понедельник, 9 мая, сообщает РИА Новости.

В агентстве отмечают, что украинские вооруженные формирования попытались нанести удар по населенному пункту в День Победы. В Херсоне были слышны звуки взрывов, в настоящий момент работают средства противовоздушной обороны. По информации силовых ведомств региона, у поселка Чернобаевка были сбиты пять ракет, которые были направлены на северную часть города.

В понедельник, 9 мая, в Херсоне провели акцию «Бессмертный полк». Сотни горожан пришли семьями и взяли с собой портреты родственников, воевавших в Великую Отечественную войну. Перед началом шествия по аллее Славы к Вечному огню местные артисты провели небольшой концерт, где исполнили песни военных лет.

В середине марта Министерство обороны РФ сообщило, что Херсон находится под полным контролем российской армии. В конце апреля там были сформированы военно-гражданские администрации.

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Сергей Равин
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