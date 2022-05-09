В Италии оценили траты на содержание замороженного имущества россиян

Содержание замороженного в Италии имущества россиян оценили в 14 миллионов евро

В 2022 году итальянское правительство потратит почти 14 миллионов евро на содержание замороженного в стране имущества россиян. Об этом сообщает итальянское издание La Repubblica.

Речь идет о виллах и яхтах, которые были арестованы в связи с санкциями ЕС, введенными из-за российской военной операции на Украине. По подсчетам журналистов, общая стоимость этой собственности составляет почти два миллиарда евро.

Отмечается, что правительство пытается снизить расходы на содержание имущества, в том числе его сохранность и защиту от вандализма. Кроме этого, по завершению срока действия санкций его владельцы должны будут полностью возместить затраты итальянским властям. Издание также информирует, что через 180 дней власти получат право продать невыкупленные объекты.

В апреле на итальянском острове Сардиния заморозили виллу, которая относится к активам предпринимателя Дмитрия Мазепина и его сына российского гонщика «Формулы-1» Никиты. По данным источника в ведомстве, недвижимость находится в городе Ольбия на северо-востоке острова. Мазепины владели объектом через компанию, которая была зарегистрирована за рубежом.