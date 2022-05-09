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Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше в случае нападения

Президент Белоруссии Лукашенко пообещал «обломать рога» Польше в случае нападения

Фото: пресс-служба администрации президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что страна ответит должным образом в случае военной угрозы со стороны Польши. Об этом глава государства рассказал в понедельник, 9 мая, журналистам агентства БЕЛТА.

«Пусть попробуют, мы тут рога обламывали и не таким. Если они хотят попробовать — пожалуйста», — заверил Лукашено, отметив, что белорусы являются «мирным народом».

Президент Белоруссии добавил, что Минск отслеживает обстановку у границы и осознает военную опасность со стороны НАТО. «Но не надо забывать, что сзади Россия — ядерная держава. И у нас соответствующий договор. И на эту тему мы общаемся очень часто в последнее время с президентом России», — резюмировал Лукашенко.

Ранее в понедельник, 9 мая, Александр Лукашенко призвал Киев задуматься о спасении целостности своей страны. «Украине надо подумать над тем, чтобы не пришлось обращаться к нам, чтобы спасти целостность и единство украинского государства», — заявил Лукашенко в ходе церемонии возложения венков к монументу Победы.

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Сергей Равин
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