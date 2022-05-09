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Матвиенко призвала пресекать распространение национализма

Спикер Совфеда Матвиенко призвала, чтобы россияне пресекали распространение национализма
Валентина Матвиенко

Валентина Матвиенко. Фото: РИА Новости

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала, чтобы россияне как наследники поколения победителей в Великой Отечественной войне пресекали распространению национализма и ксенофобии. Ее слова приводит РИА Новости.

По словам Матвиенко, сейчас в риторике Запада проявляется стремление переписать военные хроники, «исказить факты и интерпретировать» в своих целях события тех лет. Она добавила, что там, где не все хотят учить «горькие уроки истории и прислушиваться к голосу разума», пробиваются и укореняются ростки национализма, активно культивируются идеи ксенофобии. «Чему мы как наследники поколения победителей просто не имеем права попустительствовать», — сказала спикер Совфеда.

Она подчеркнула, что в этом граждане России солидарны и непреклонны. «Наш общий долг — дорожить наследием ветеранов, быть достойными детьми своего Отечества и делать все для его процветания», — заключила Матвиенко.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Москва не допустит возрождения нацизма, а попытки глумления над наследием воинов-победителей встретят решительный отпор. По словам Антонова, священная обязанность России — сохранить для последующих поколений правду о Победе.

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Марина Совина
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