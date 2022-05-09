Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
Интернет и СМИ

Илон Маск заявил о готовности попасть в ад

Илон Маск: не против попасть в ад, если это мое место назначения
Илон Маск

Илон Маск. Фото: Joe Skipper / Reuters

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не против попасть в ад. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск ответил на вопрос пользователя о существовании «творца» и призыв исповедоваться. «Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», — заявил миллиардер. Он также подчеркнул, что большинство людей в таком случае отправятся туда же. До этого Маск порассуждал в социальной сети насчет своей смерти при загадочных обстоятельствах.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил, что за помощь ВСУ бизнесмену придется «отвечать по-взрослому». Критикуя Маска, он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, из которых следует, что наземное оборудование Starlink было доставлено в Мариуполь военными вертолетами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о попытках ВСУ захватить остров Змеиный
Молдавия призвала к выводу российских войск из Приднестровья
Илон Маск заявил о готовности попасть в ад
Полиция взорвала подозрительный автомобиль в центре Лондона
Стало известно об отъезде инвестора Калви из России до начала спецоперации
В США рассказали об исчерпании средств на военную помощь Украине
Глава евродипломатии посчитал поставки оружия Украине необходимыми
Раскрыты правила подготовки дачи к летнему сезону
Байден подписал закон о ленд-лизе для Украины
«Манчестер Сити» усилится одним из самых дорогих футболистов мира
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.