Илон Маск заявил о готовности попасть в ад

Илон Маск: не против попасть в ад, если это мое место назначения

Американский предприниматель и основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск заявил, что не против попасть в ад. Об этом он написал в своем Twitter.

Маск ответил на вопрос пользователя о существовании «творца» и призыв исповедоваться. «Я не против попасть в ад, если это на самом деле мое место назначения», — заявил миллиардер. Он также подчеркнул, что большинство людей в таком случае отправятся туда же. До этого Маск порассуждал в социальной сети насчет своей смерти при загадочных обстоятельствах.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пригрозил, что за помощь ВСУ бизнесмену придется «отвечать по-взрослому». Критикуя Маска, он сослался на показания пленного начальника штаба 36-й бригады морской пехоты ВСУ полковника Дмитрия Кормянкова, из которых следует, что наземное оборудование Starlink было доставлено в Мариуполь военными вертолетами.