Российский дерматолог перечислил опасные для здоровья украшения

Дерматолог Протопопов назвал аллергию возможной причиной боли в месте прокола от пирсинга

Российский врач-дерматолог Даниил Протопопов назвал аллергическую реакцию на металл возможной причиной боли в месте пирсинга и перечислил опасные для здоровья украшения. Его слова приводит издание «Доктор Питер».

По словам специалиста, если от определенного украшения область прокола краснеет постоянно, то от него лучше отказаться. Уточняется, что наиболее аллергенный металл — никель, его добавляют в различные сплавы. Кроме того, провоцировать аллергию могут даже изделия из золота, платины и серебра, если это сплав благородных и обычных металлов.

Протопопов утверждает, что покраснение в месте прокола является первым признаком проблем с пирсингом и воспаления. Кроме того, если место прокола начало гноиться, его нужно продезинфицировать раствором хлоргексидина или перекисью водорода.

В апреле жительница Панамы рассказала о последствиях пирсинга и раскрыла повод отказаться от проколов на теле. На видео Анайка Ши (Anayka She) объяснила, что заживление пирсинга может занимать до десяти лет. По ее словам, прокол любой части тела — будь то ухо, нос, губа или сосок — всегда будет доставлять дискомфорт. «Каждый раз, когда вы будете вытаскивать серьгу и менять ее на новую, отверстие будет болеть, гноиться и кровоточить. Поверьте, пирсинг никогда не заживает полностью», — заверила женщина.