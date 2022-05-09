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Тысячи людей поздравили Zащитников с Днем Победы виртуальной открыткой

Уникальным онлайн-сервисом воспользовались уже более 23 тысяч человек

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В преддверии Дня Победы в Сети появилась интерактивная площадка, где любой желающий может буквально за несколько минут создать собственную открытку и поздравить с её помощью своих близких, а также поддержать Zащитников, исполняющих свой долг перед Родиной сегодня.

Творческой возможностью воспользовались уже более 23 тысяч посетителей сайта. Процесс создания открытки доступен любому человеку и не требует специальной подготовки.

Пользователи могут самостоятельно выбрать слоган и сюжет, дать персонажу имя, изменить фон, украсить открытку деталями, написать авторский поздравительный текст, а также поделиться результатом своего творчества в социальных сетях или скачать открытку и отправить ее на адрес электронной почты.

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Татьяна Романова
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