Роман Протасевич заявил о расставании с Сапегой и женитьбе на другой

Бывший белорусский оппозиционер Роман Протасевич расстался с Сапегой и женился на другой

Основатель оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич расстался с россиянкой Софьей Сапегой, которую в Белоруссии приговорили к шести годам лишения свободы, и женился на другой девушке. О своем решении связать себя узами брака он сообщил в блоге, где также разместил фотографии из ЗАГСа.

Бывший белорусский оппозиционер отметил, что с момента его «возвращения» в Белоруссию прошел почти год. Он отметил, что за это время успел пройти более сотни допросов не только по своему, но и по десятку других дел, однако сроки окончания следствия до сих пор неизвестны. Протасевич высказал надежду, что его дальнейшая участь прояснится к концу года.

Рассказывая об отношениях с Сапегой, он заверил, что на момент инцидента с самолетом Ryanair пара якобы находилась на грани разрыва. «Когда самолет уже садился в Минске я скинул в рюкзак Сони свой телефон и ноутбук, понимая, что она нигде и никогда не светилась, поэтому наверняка сможет проскочить. Но не получилось», — отметил он, признав, что был «неприятно удивлен» озвученному на днях приговору.

Протасевич отметил, что его и Сапегу «уже примерно семь месяцев фактически ничего не связывает». Он добавил, что уголовные дела и обвинения у них не пересекаются, и призвал писать россиянке письма со словами поддержки, пообещав, что и сам будет писать. «Потому что я, несмотря ни на какие трудности, буду всегда крайне тепло относиться к ней. Даже несмотря на то, что я женат. Но об этом как-нибудь в другой раз», — подытожил он, приложив к посту фото с незнакомкой, сделанное в ЗАГСе.

На снимке девушке скрыли лицо.

Ранее сообщалось, что семья россиянки Сапеги, которую приговорили в Белоруссии к шести годам лишения свободы, обратилась в консульство с просьбой о ее экстрадиции в Россию.

Соотечественницу обвиняют в том, что она вела Telegram-канал с данными белорусских силовиков, участвовавших в подавлении протестов 2020-го года. Сапега была задержана 23 мая 2021 года вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем после экстренного приземления в Минске самолета компании Ryanair.