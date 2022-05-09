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В Германии предрекли скорую нехватку продовольствия

Das Erste: немецкие продовольственные организации предрекли скорую нехватку продуктов

Фото: Pixabay

В Германии продовольственные ассоциации предрекли нехватку продовольствия в скором времени из-за увеличения цен на сырье, сообщается в сюжете телеканала Das Erste.

Причиной роста цен на сырье, из-за которого, как следствие, возрастает стоимость продуктов, является продолжающаяся кризисная ситуация на Украине. Немецкие продовольственные организации выступили с призывом к властям, чтобы те занялись этим вопросом.

Президент Федеральной ассоциации пищевой промышленности Германии Кристиан фон Беттихер заявил, что если ситуация не изменится, то рано или поздно наступит момент, когда речь будет идти даже не о стоимости ингредиентов для продуктов, а о том, смогут ли производители вообще их получить. В связи с этим он призвал министра сельского хозяйства германии Джема Оздемира переключиться на активный кризис-менеджмент.

Отмечается, что мало того, что затраты на производство хлебобулочных изделий уже выросли на 25-30%, а затраты на энергию, сырье и персонал также повысились, в скором времени в стране вновь могут ощутимо подскочить цены на молочные продукты и хлебобулочные изделия.

Ранее эксперты предрекли нищету жителям Германии из-за санкций против России. Отмечается, что наименее обеспеченные жители ФРГ рискуют оказаться в тяжелом положении из-за резкого роста цен на продовольствие и энергоносители.

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Марина Совина
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