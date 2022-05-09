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Брата актрисы Елены Прокловой госпитализировали после падения

Брата актрисы Елены Прокловой нашли лежащим на полу практически без движения

Фото: Shutterstock

Брата российской актрисы Елены Прокловой госпитализировали после падения в доме. 72-летнего Виктора Проклова нашли ночью, лежащим практически без движения. Об этом актриса рассказала порталу «BLITZ+».

«Он попал со сломанной шейкой бедра. В этом возрасте это очень большая неприятность. Он улыбается, всем доволен, но, конечно, это сложная ситуация. Это случилось ночью, его нашли, когда он лежал на полу», — сообщила она.

«Газета.Ru» сообщает, что Виктор Проклов находится в больнице подмосковного города Истра. Близкие мужчины предположили, что он мог споткнуться о порог.

В феврале Елена Проклова прокомментировала мнение своей коллеги Татьяны Васильевой, которая поддержала голливудского продюсера Харви Вайнштейна.

В январе Проклова рассказала о купленных участках земли в Сочи. За участок с видом на море актриса заплатила 1,5 миллиона рублей.

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Даниил Иринин
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