Российский сенатор Пушков заявил о подготовке Китая к «высококонфликтному» XXI веку

Российский сенатор Алексей Пушков заявил о подготовке Китая к «высококонфликтному» XXI веку, при этом источник этой конфликтности находится не на Востоке. Такое мнение он выразил в своем Telegram-канале.

«Прежние западные империи — от Римской до Британской — также упорно создавали мир "под себя" и "похожий на себя", но на каком-то этапе обнаруживали, что внешний мир сильнее их», — заявил Пушков.

Он добавил, что США и их союзники буквально недавно обнаружили это в Ираке, Сирии, а также в Афганистане, откуда «позорно и символично бежали», за 20 лет не сумев подломить эту страну «под себя».

«История никогда не заканчивается. Не остановится она и на попытке установления глобальной коллективной нео-империи западных элит», — заключил Пушков.

Ранее Пушков заявил о перестройки мировой финансовой системы, в процессе которой Россия станет главным действующим лицом. Пушков напомнил, что даже Международный валютный фонд (МВФ) признал колебание позиции доллара как ведущей валюты мира. «Не обрушили, а поколебали. Но это же только начало», — заключил член Совфеда.