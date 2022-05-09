В Госдуме отреагировали на создание рабочей группы по валютным вопросам

Депутат Делягин считает, что образование группы по валютному регулированию назрело давно

Образование группы по валютному регулированию назрело давно, потому что сейчас столкнулись два принципиально разных подхода, считает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», экономист Михаил Делягин. Так он отреагировал на образование межведомственной рабочей группы по вопросам валютного регулирования и международных расчетов в беседе с «Лентой.ру».

Работа группы

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Среди задач группы — разработка и определение порядка расчетов России с торговыми партнерами из «дружественных стран», в том числе в рублях и национальных валютах.

Образование группы по валютному регулированию — это давно назревшая вещь, потому что сейчас столкнулись два принципиально разных подхода. Мера валютного регулирования необходима Михаил Делягин депутат Госдумы

«Я напомню, что 80-процентную обязательную продажу валютной выручки объявил Минфин, а не Банк России. Он превысил свои полномочия, когда спасал ситуацию в критический момент. Банк России демонстративно после этого ушел с валютного рынка и, наоборот, ослабил поддержку рубля. Расхождение позиции правительства и Банка России заметно», — считает депутат.

Михаил Делягин убежден, что необходимо наладить не только международные расчеты, но и обратить внимание на финансовые спекуляции.

«Я надеюсь, что будут ограничены финансовые спекуляции в стране, потому что это необходимое условие для обеспечения дешевого кредита. А дешевые кредиты необходимы для развития экономики», — заявил он.

Кража валюты

Депутат напомнил, что часть российских международных резервов до сих пор заморожена.

То, что у нас возникло с валютой, — это кража Западом у нас примерно половины международных резервов в размере 300 миллиардов Михаил Делягин депутат Госдумы

«Решить это можно за неделю, если полностью прекратить поставки сырья в Европу. Те деньги, которые у нас украли европейцы, мы можем вернуть очень быстро. Для этого нужно проявить решимость и заняться реализацией национальных интересов. Понятно, что американцы менее уязвимы. Для них критически значимыми являются поставки урана, а также поставки чипов через Китай, для которых мы производим неон и сапфировые подложки», — заключил Делягин.

Ранее в Госдуме назвали плюсы параллельного импорта.