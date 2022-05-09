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В Госдуме отреагировали на создание рабочей группы по валютным вопросам

Депутат Делягин считает, что образование группы по валютному регулированию назрело давно

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Образование группы по валютному регулированию назрело давно, потому что сейчас столкнулись два принципиально разных подхода, считает депутат Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», экономист Михаил Делягин. Так он отреагировал на образование межведомственной рабочей группы по вопросам валютного регулирования и международных расчетов в беседе с «Лентой.ру».

Работа группы

Президент России Владимир Путин образовал межведомственную рабочую группу, которая займется выработкой новых механизмов в сфере валютного регулирования и международных расчетов. Среди задач группы — разработка и определение порядка расчетов России с торговыми партнерами из «дружественных стран», в том числе в рублях и национальных валютах.

Образование группы по валютному регулированию — это давно назревшая вещь, потому что сейчас столкнулись два принципиально разных подхода. Мера валютного регулирования необходима

Михаил Делягиндепутат Госдумы

«Я напомню, что 80-процентную обязательную продажу валютной выручки объявил Минфин, а не Банк России. Он превысил свои полномочия, когда спасал ситуацию в критический момент. Банк России демонстративно после этого ушел с валютного рынка и, наоборот, ослабил поддержку рубля. Расхождение позиции правительства и Банка России заметно», — считает депутат.

Михаил Делягин убежден, что необходимо наладить не только международные расчеты, но и обратить внимание на финансовые спекуляции.

«Я надеюсь, что будут ограничены финансовые спекуляции в стране, потому что это необходимое условие для обеспечения дешевого кредита. А дешевые кредиты необходимы для развития экономики», — заявил он.

Кража валюты

Депутат напомнил, что часть российских международных резервов до сих пор заморожена.

То, что у нас возникло с валютой, — это кража Западом у нас примерно половины международных резервов в размере 300 миллиардов

Михаил Делягиндепутат Госдумы

«Решить это можно за неделю, если полностью прекратить поставки сырья в Европу. Те деньги, которые у нас украли европейцы, мы можем вернуть очень быстро. Для этого нужно проявить решимость и заняться реализацией национальных интересов. Понятно, что американцы менее уязвимы. Для них критически значимыми являются поставки урана, а также поставки чипов через Китай, для которых мы производим неон и сапфировые подложки», — заключил Делягин.

Ранее в Госдуме назвали плюсы параллельного импорта.

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Алена Шевченко
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В Госдуме отреагировали на создание рабочей группы по валютным вопросам
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