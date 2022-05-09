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Названы незаслуженно считающиеся вредными варианты перекуса

Гастроэнтеролог заявила, что при выборе перекуса необходимо обратить внимание на состав

Фото: Pixabay

Кандидат медицинских наук, врач-диетолог, гастроэнтеролог Маргарита Арзуманян в беседе с радио Sputnik назвала продукты, которые незаслуженно считаются вредными.

По словам специалиста, при выборе перекуса, необходимо обратить внимание на его состав. Таким образом, идеальный для здоровья способ быстро подкрепиться — съесть что-нибудь, содержащее орехи, цельнозерновую муку, овощи, фрукты, ягоды или бобовые, сказала специалист.

«Самый быстрый и прекрасный перекус — взять хороший хлеб с добавлением цельнозерновой муки и кефир, добавить орешки и ягоды», — отметила Арзуманян.

Она добавила, что правильное сочетание ингредиентов сделает здоровым даже бутерброд. «Если мы берем мясо домашнего приготовления, курицу или рыбу, хлеб с добавлением цельнозерновой, обдирной муки, которая содержит остаточное количество клетчатки», — сказала гастроэнтеролог. То же самое относится к ряду продуктов, которые раньше считались вредными, однако теперь их изготавливают по другим технологиям.

Ранее диетологи перечислили необходимые каждому человеку БАДы. Они отметили, что коллаген и фолиевая кислота необходимо принимать всем.

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Марина Совина
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