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Названы четыре симптома рака пищевода

Daily Express: изжога и отрыжка могут быть симптом рака пищевода

Фото: Pixabay

Национальная служба здравоохранения Англии назвала четыре симптома рака пищевода. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалистов, такую опухоль обнаружить сложно, однако есть четыре значимых «пищеварительных» симптома. Первый — это дисфагия или затрудненное глотание, второй — чувство тошноты. Еще два — отрыжка и изжога. Также сообщается, что большинство случаев рака пищевода диагностируется у пациентов старше 60 лет.

Ранее врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого может снизить риск возникновения рака. По словам специалиста, таким свойством обладает баклажанная икра.

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Марина Совина
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