Названы четыре симптома рака пищевода

Daily Express: изжога и отрыжка могут быть симптом рака пищевода

Национальная служба здравоохранения Англии назвала четыре симптома рака пищевода. Об этом сообщает Daily Express.

По словам специалистов, такую опухоль обнаружить сложно, однако есть четыре значимых «пищеварительных» симптома. Первый — это дисфагия или затрудненное глотание, второй — чувство тошноты. Еще два — отрыжка и изжога. Также сообщается, что большинство случаев рака пищевода диагностируется у пациентов старше 60 лет.

Ранее врач-невролог и телеведущий Дмитрий Шубин в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале назвал продукт, употребление которого может снизить риск возникновения рака. По словам специалиста, таким свойством обладает баклажанная икра.