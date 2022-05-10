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Экономика

В Молдавии прокомментировали заявления Украины об ограничении поставок газа

Вадим Чебан заявил, что Кишинев не получал от Киева сообщений об ограничении поставок газа

Фото: Мирослав Ротарь / РИА Новости

Молдавия не получала официальных уведомлений от представителей Украины и России об ограничении поставок газа. Об этом сообщил в своем Telegram-канале председатель правления газораспределительного предприятия «Молдовагаз» Вадим Чебан.

«АО "Молдовагаз" не получало от ПАО "Газпром" и ОГТС Украины официальных уведомлений об ограничении поставок природного газа в точках межсистемных газотранспортных соединений Алексеевка и Гребеники», — пояснили в компании.

Чебан также уточнил, что поставки газа в Молдавию в настоящий момент осуществляются в штатном режиме.

Ранее «Оператор ГТС Украины» (ОГТС) объявил, что прекратит транзит газа в Европу через газораспределительную станцию «Сохрановка» в Луганской области в среду, 11 мая, из-за форс-мажорных обстоятельств.

В конце апреля «Газпром» не стал бронировать на май мощности прокачки газа в Германию через Польшу по трубопроводу «Ямал-Европа». На аукционе были предложены объемы в 89,1 миллиона кубометров в сутки, они остались невостребованными.

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Марина Совина
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