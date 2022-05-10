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В РПЦ заявили о вторжении Константинопольского патриархата в пределы СПЦ

ТАСС: РПЦ сочла действия Константинопольского патриархата церкви вторжением в СПЦ

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Московский патриархат счел признание Константинопольским патриархатом «церкви» в Северной Македонии грубым и политически мотивированным вторжением в пределы компетенции Сербской православной церкви (СПЦ). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление заместителя председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерея Николая Балашова.

«Константинопольский патриархат, как и в случае с Украиной, вновь решил выступить в качестве единоличного и самозваного вершителя судеб всего православного мира, единоличного и непререкаемого арбитра по всем церковным вопросам, совершив грубое антиканоническое и политически мотивированное вторжение в пределы компетенции Сербской православной церкви. Однако правомочное решение о статусе Православной церкви в Республике Северная Македония может принять только Сербский патриархат в лице своего Архиерейского собора», — приводит агентство слова Балашова о действиях Константинопольского патриархата. Он подчеркнул, что принятое без участия кириархальной Сербской православной церкви решение не будет признано Русской православной церковью (РПЦ).

Как уточняет ТАСС, ранее греческая газета «Этнос» опубликовала сообщение о том, что Константинопольский патриархат признал раскольническую церковь Северной Македонии, которая называется «Охридская церковь», и восстановил с ней каноническое общение. Другие поместные православные церкви не признают эту структуру. Входящая в состав СПЦ Охридская архиепископия находится в Северной Македонии — канонической территории Сербской православной церкви.

Ранее в службе коммуникации Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата сообщили, что папа Римский Франциск некорректно трактовал и передал суть своего разговора с Патриархом Московским и всея Руси Кириллом в интервью итальянской газете Corriere della Sera. В РПЦ заявили, что подобные высказывания папы Римского не способствуют диалогу между православной и римско-католической церквями, и изложили свою версию разговора.

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Алиса Дмитриева
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