Тренер сборной России оценила желание гимнастки выступить на ОИ в 49 лет

Тренер сборной России усомнилась в выступлении гимнастки Чусовитиной на ОИ в 49 лет

Тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко критически отнеслась к желанию представительницы Узбекистана Оксаны Чусовитиной выступить на Олимпиаде 2024 года в Париже. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«Мне кажется, это маловероятно. Просто чтобы заявиться? Ну, может быть. А показать какой-то результат она не способна. Я не верю в это, честно говоря», — оценила перспективы спортсменки специалист. Родионенко также добавила, что с уважением относится к Чусовитиной, но не понимает, зачем себя бесцельно эксплуатировать.

О желании 46-летней Чусовитиной начать подготовку к выступлению на Играх-2024 стало известно ранее 10 мая. На момент старта соревнований гимнастке исполнится 49 лет.

Чусовитина выступает на профессиональном уровне с 1990 года. Она вошла в историю как единственная гимнастка, принявшая участие в восьми Олимпийских играх (1992, 1996, 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020). На Олимпиаде-1992 в Барселоне спортсменка в составе Объединенной команды завоевала золотую медаль в командных соревнованиях. На Играх 2008 года в Пекине Чусовитина, представляя Германию, стала серебряным призером в опорном прыжке.