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Стал известен первый финалист Кубка России по футболу

Московское «Динамо» одержало победу над «Аланией» в полуфинале Кубка России со счетом 3:0

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Московское «Динамо» одержало победу над владикавказской «Аланией» в полуфинале Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. На 22-й минуте вывел «Динамо» вперед гол нападающего Федора Смолова. На 48-й минуте преимущество команды увеличил полузащитник Арсен Захарян. На 73-й минуте «Алания» осталась в меньшинстве, после того, как красную карточку получил защитник Давид Шавлохов. На 91-й минуте окончательный счет во встрече установил форвард Константин Тюкавин.

В другом полуфинале сыграют московский «Спартак» и красноярский «Енисей». Встреча пройдет 11 мая и начнется в 19:30 по московскому времени.

Финал Кубка России запланирован на 29 мая. Действующий обладатель трофея — столичный «Локомотив».

Анастасия Борисова
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