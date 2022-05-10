Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров с реструктуризацией кредитов

Путин поручил проработать реструктуризацию кредитов пострадавшим от природных пожаров

Президент РФ Владимир Путин на профильном совещании поручил проработать вопрос реструктуризации потребительских кредитов для пострадавших от лесных и природных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости

Российский лидер отметил, что поддерживает оказание помощи населению с потребительскими кредитами.

При этом президент заявил, что бессмысленно обращаться с просьбами к банкирам. «Они будут просить поддержки, соответствующую субсидию со стороны федерального правительства и Минфина. Но, безусловно, над этим можно подумать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил о том что природные пожары в России в этом году уже привели к жертвам среди населения и причинили значительный материальный ущерб. Он попросил врио главы МЧС Александра Чуприяна, а также руководителей пострадавших регионов — Красноярского края, Кузбасса, Курганской и Омской областей — доложить о текущей обстановке.

