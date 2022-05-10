Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Путин поручил помочь пострадавшим от пожаров с реструктуризацией кредитов

Путин поручил проработать реструктуризацию кредитов пострадавшим от природных пожаров

Фото: Алена Ковригина / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин на профильном совещании поручил проработать вопрос реструктуризации потребительских кредитов для пострадавших от лесных и природных пожаров. Об этом сообщает РИА Новости

Российский лидер отметил, что поддерживает оказание помощи населению с потребительскими кредитами.

При этом президент заявил, что бессмысленно обращаться с просьбами к банкирам. «Они будут просить поддержки, соответствующую субсидию со стороны федерального правительства и Минфина. Но, безусловно, над этим можно подумать», — сказал он.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин заявил о том что природные пожары в России в этом году уже привели к жертвам среди населения и причинили значительный материальный ущерб. Он попросил врио главы МЧС Александра Чуприяна, а также руководителей пострадавших регионов — Красноярского края, Кузбасса, Курганской и Омской областей — доложить о текущей обстановке.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
Губернатор Кировской области подал в отставку
Названы способы защитить детей от клещей
Губернатор Саратовской области уйдет в отставку
Balenciaga представила грязные и рваные кеды за 109 тысяч рублей
Строители обманули Яну Рудковскую на 30 миллионов рублей
Экс-депутата Рады объявили в международный розыск за слова на российском ток-шоу
Мошенники обманули Рудковскую на 31 миллион рублей
В Германии сообщили о планах НАТО укрепить меры безопасности
Губернатор Рязанской области отказался претендовать на следующий срок
Путин поздравил Гаглоева с избранием на пост президента Южной Осетии
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.